Из Apple ушёл ведущий инженер компании

Кроме того, у столь знакового разработчика был опыт работы над секретным проектом Apple по созданию автомобиля, известного как Project Titan, так что его, по инсайдерской информации, переманила американская компания Rivian, которая создаёт автомобили на базе электрической силовой установки. Возможно, с учётом того, что Apple явно замедлила разработку своего автономного электрического автомобиля, Новотни решил, что он сможет принести пользу в другой компании. Правда, не совсем понятно как компания отпустила столь ценного инженера работать на конкурирующим продуктом, учитывая, что он знает все секреты Apple и вполне может использовать их в новых продуктах Rivian. И, конечно, это негативно скажется на процессе разработки будущих продуктов компании, ведь Новотни прикладывал свою руку буквально ко всем новинкам за последние 25 лет.