Из Apple ушёл ведущий инженер компании

Сегодня западные журналисты сообщили, что ещё один ключевой руководитель компании Apple покинул гиганта из Купертино после долгосрочной карьеры. Этим руководителем по аппаратному обеспечению был Джей Джей Новотни, который проработал в фирме из Купертино 25 лет и сыграл ключевую роль в создании и проектировании знаковых продуктов. За свои 25 лет в Apple Новотни работал над несколькими продуктами, которые получили положительные отзывы по всему миру — это были iPod и iPhone нескольких поколений, плюс уже бывший сотрудник компании Apple руководил разработкой iPad и помог вывести на рынок первое поколение Apple Watch.

Кроме того, у столь знакового разработчика был опыт работы над секретным проектом Apple по созданию автомобиля, известного как Project Titan, так что его, по инсайдерской информации, переманила американская компания Rivian, которая создаёт автомобили на базе электрической силовой установки. Возможно, с учётом того, что Apple явно замедлила разработку своего автономного электрического автомобиля, Новотни решил, что он сможет принести пользу в другой компании. Правда, не совсем понятно как компания отпустила столь ценного инженера работать на конкурирующим продуктом, учитывая, что он знает все секреты Apple и вполне может использовать их в новых продуктах Rivian. И, конечно, это негативно скажется на процессе разработки будущих продуктов компании, ведь Новотни прикладывал свою руку буквально ко всем новинкам за последние 25 лет.