Из Apple ушёл ведущий инженер компании

Сегодня западные журналисты сообщили, что ещё один ключевой руководитель компании Apple покинул гиганта из Купертино после долгосрочной карьеры. Этим руководителем по аппаратному обеспечению был Джей Джей Новотни, который проработал в фирме из Купертино 25 лет и сыграл ключевую роль в создании и проектировании знаковых продуктов. За свои 25 лет в Apple Новотни работал над несколькими продуктами, которые получили положительные отзывы по всему миру — это были iPod и iPhone нескольких поколений, плюс уже бывший сотрудник компании Apple руководил разработкой iPad и помог вывести на рынок первое поколение Apple Watch.

Кроме того, у столь знакового разработчика был опыт работы над секретным проектом Apple по созданию автомобиля, известного как Project Titan, так что его, по инсайдерской информации, переманила американская компания Rivian, которая создаёт автомобили на базе электрической силовой установки. Возможно, с учётом того, что Apple явно замедлила разработку своего автономного электрического автомобиля, Новотни решил, что он сможет принести пользу в другой компании. Правда, не совсем понятно как компания отпустила столь ценного инженера работать на конкурирующим продуктом, учитывая, что он знает все секреты Apple и вполне может использовать их в новых продуктах Rivian. И, конечно, это негативно скажется на процессе разработки будущих продуктов компании, ведь Новотни прикладывал свою руку буквально ко всем новинкам за последние 25 лет.
Realme 12 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme 12 Pr…
Регулятор подтвердил 65-Вт зарядку в ASUS ROG Phone 8 Ultima…
Недавно смартфон ASUS ROG Phone 8 Ultimate был протестирован в базе данных популярного бенчмарка Geekbenc…
Realme GT5 Pro показали на первом фото …
Китайские источники опубликовали первую фотографии флагманского смартфона Realme GT5 Pro, который еще не …
OnePlus 12 показали на пресс-фото …
Компания OnePlus поделилась качественными изображениями флагманского смартфона OnePlus 12, официальная пр…
Глобальная версия OnePlus 12 получила ограниченный комплект …
Сетевые источники обнаружили отличия глобальной версии OnePlus 12 от китайской. Помимо цены, новинка полу…
Huawei Mate 60 уступил лидерство iPhone на рынке Китая…
Возвращение компании Huawei на рынок смартфонов не осталось без внимания, поскольку флагманская серия сма…
Apple iPhone 16 получит 60-Гц экран …
Авторитетный информатор Revegnus поделился подробностями о смартфонах iPhone 16 и 16 Plus, официальный ре…
Глобальную версию Nubia Z60 Ultra оценили в 680 евро …
Вслед за китайским релизом смартфона Nubia Z60 Ultra компания ZTE представила глобальную версию новеньког…
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor