Из-за нехватки полупроводников бренды смартфонов уменьшают количество датчиков камеры

Новый отчет раскрыл интересную информацию о последних тенденциях в отношении брендов смартфонов. Судя по всему, сейчас компании предлагают свои телефоны с меньшим количеством датчиков камеры из-за нехватки расходных материалов.

OEM-производители теперь переходят на датчики с более высоким разрешением для своих задних модулей, которые теперь содержат меньшее количество камер. Как сообщается, основная причина этого изменения связана с продолжающейся нехваткой полупроводников, которая затронула различные отрасли промышленности по всему миру.

В третьем квартале этого года поставки смартфонов с тройными камерами выросли до того же уровня, что и модели с четырьмя камерами. Сегмент тройных камер получил широкое распространение, поскольку даже недорогие телефоны начального уровня стоимостью менее 150 долларов США продемонстрировали рост скорости внедрения сенсоров с несколькими камерами на задней панели. Между тем, доля рынка четырех устройств с четырьмя камерами сократилась, уступив телефонам с тремя камерами.
Комментарии и отзывы Смартфоны
Смартфон OnePlus 9RT показали на рендерах…
Смартфон OnePlus 9RT показали на рендерахОдин из заслуживающих доверия инсайдеров поделился качественными изображениями смартфона OnePlus 9RT, кот…
Представлен смартфон Red Magic 6S Pro Aerospace…
Представлен смартфон Red Magic 6S Pro AerospaceКомпания Nubia представила специальное издание геймерского смартфона Red Magic 6S Pro Aerospace, которое …
Samsung подала патент на складной телефон с двусторонним дат…
Samsung подала патент на складной телефон с двусторонним датОдной из наиболее незначительных проблем со складными телефонами является биометрическая разблокировка, п…
Realme GT Neo 2 стал бестселлером в Китае…
Realme GT Neo 2 стал бестселлером в КитаеКомпания Realme похвасталась успешным стартом продаж смартфона Realme GT Neo 2, который был представлен н…
Игровой телефон REDMAGIC 7 получил сертификат Bluetooth SIG…
Игровой телефон REDMAGIC 7 получил сертификат Bluetooth SIGNubia работает над следующей версией своей серии игровых телефонов REDMAGIC 7. Предполагается, что линейк…
Смартфон Vivo Y15s оценен в 133 доллара…
Смартфон Vivo Y15s оценен в 133 доллараКомпания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y15s, которая выйдет в Сингапуре по цене в 133 дол…
iPhone 13 бьет рекорды продаж в Китае…
iPhone 13 бьет рекорды продаж в КитаеНесколько дней назад Apple официально представила серию смартфонов iPhone 13 следующего поколения, в кото…
Jio работает с Google над созданием Pragati OS…
Jio работает с Google над созданием Pragati OSПредполагалось, что JioPhone Next появится в сентябре, но из-за нехватки чипов запуск вернулся на начало …
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor