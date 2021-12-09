Из-за нехватки полупроводников бренды смартфонов уменьшают количество датчиков камеры

Новый отчет раскрыл интересную информацию о последних тенденциях в отношении брендов смартфонов. Судя по всему, сейчас компании предлагают свои телефоны с меньшим количеством датчиков камеры из-за нехватки расходных материалов.

OEM-производители теперь переходят на датчики с более высоким разрешением для своих задних модулей, которые теперь содержат меньшее количество камер. Как сообщается, основная причина этого изменения связана с продолжающейся нехваткой полупроводников, которая затронула различные отрасли промышленности по всему миру.

В третьем квартале этого года поставки смартфонов с тройными камерами выросли до того же уровня, что и модели с четырьмя камерами. Сегмент тройных камер получил широкое распространение, поскольку даже недорогие телефоны начального уровня стоимостью менее 150 долларов США продемонстрировали рост скорости внедрения сенсоров с несколькими камерами на задней панели. Между тем, доля рынка четырех устройств с четырьмя камерами сократилась, уступив телефонам с тремя камерами.