Изображение OnePlus 7 появился на рендерах

В сети появились снимки предполагаемого флагмана OnePlus 7. На фотографии слева показана верхняя половина нового устройства OnePlus, у которого, по-видимому, нет выреза для селфи камеры, а также очень тонкие боковые и верхняя рамки. Возможно, у него будет конструкция слайдера, как в Mi MIX 3.

Согласно слухам, OnePlus 7 будет оснащен чипсетом Snapdragon 855, а также новой технологией хранения данных. Анонс устройства ожидается не раньше весны. Вместе с OnePlus 7, компания также готовит смартфон с поддержкой 5G-сетей.