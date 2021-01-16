Изображения Motorola Nio появились в сети

Смартфон Motorola Nio - по слухам, станет новым флагманом компании Motorola. В преддверии официального запуска смартфона, в сети появились предполагаемые живые изображения устройства.

Смартфон имеет двойное отверстие на передней панели и четырехкамерную раскладку в стиле Moto G 5G Plus на задней панели. Задняя часть устройства имеет цвет под названием "Небо".

Помимо этого цвета, смартфон будет иметь цвет Берилл. Справа на корпусе расположены кнопки регулировки громкости и кнопка включения питания и снятия отпечатков пальцев.

Смартфон Motorola под кодовым названием Nio и номером модели XT2125 уже прошел несколько сертификатов. Новинка будет работать под управлением Android 11. Точно так же FCC и TUV показали, что устройство будет иметь 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC и GNSS, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 20 Вт.

Смартфон будет иметь дисплей FHD+ с разрешением 2520 × 1080 и возможной частотой обновления 105 Гц, 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Что касается камер, то смартфон получит основную камеру на 64-мегапиксель и 16-мегапиксельную сверхширокую матрицу на задней панели. А для селфи съемок новинка получит 16-мегапиксельную + 8-мегапиксельный модуль.