Изображения телефонов серии Black Shark 4

Два грядущих смартфона из линейки Black Shark 4 с номерами моделей KSR-A0 и PRS-A0 были замечены в консоли Google Play.

Модель PRS-A0 теперь прошла сертификацию китайского агентства TENAA . В листинге нет информации о его характеристиках. Изображения, появившиеся в списке, предполагают, что он может дебютировать как доступный игровой смартфон от Black Shark. Судя по изображению, смартфон Black Shark PSR-A0 имеет плоский дисплей и вырез по центру вверху экрана для селфи-камеры. Что касается спецификаций, список устройства в консоли Google Play показал, что Black Shark 4 получит процессор Snapdragon 865 и 12 ГБ оперативной памяти. Работать будет устройство на OC Android 11.
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