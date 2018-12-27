Изогнутый 49-дюймовый монитор Philips 499P9H1 оценен в $1900

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 499P9H1, которая получила изогнутую (радиус кривизны равен 1,8 м) VA-панель диагональю 48,8 дюйма. Новинка характеризуется разрешением 5120:1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, поддержкой спецификаций DisplayHDR 400, максимальной яркостью 450 кд/кв.м, 103% цветовым охватом NTSC и 121% sRGB, поддержкой технология MultiView, встроенным переключателем KVM, двумя интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, RJ-45, USB-C 3.1 Gen 2 и тремя USB 3.1 Type-A. Также отметим web-камеру с поддержкой биометрической идентификации Windows Hello. Цена монитора в Китае составляет 1900 долларов.