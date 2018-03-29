Изогнутый флагман Nokia 8 Sirocco

Компания Nokia выпустила в первой половине года самый дорогой смартфон. Литой корпус гаджета выполнен из стали и стекла Corning Gorilla Glass 5, а изогнутый 5.5-дюймовый pOLED-экран модели имеет разрешение 2K. Основная камера двойная (13 + 12 Мп), оснащена 2-кратным оптическим зумом и оптикой ZEISS, лицевая – 5-мегапиксельная.Сердцем новинки стал чип Snapdragon 835 от Qualcomm. В роли ОС – Android 8.0 Oreo. В наличии 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, АКБ на 3260 мА/ч (возможна беспроводная зарядка по стандарту Qi). Не обошлось без модулей Bluetooth 5.0, NFC, LTE, Wi-Fi, GPC+ГЛОНАСС. Уровень защиты от пыли и воды – IP67. Благодаря наличию режима Pro Camera можно для каждого фото выставлять вручную все настройки. Стоимость смартфона составит 600 долларов.