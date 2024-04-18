Изогнутый монитор Hisense 34G6K Pro оценен в 205 долларов

Компания Hisense выпустила на китайский рынок игровой монитор Hisense 34G6K Pro, который основан на 34-дюймовой изогнутой матрице VA с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, частотой обновления изображения 180 Гц, временем отклика 1 мс, контрастностью 4000:1, максимальной яркостью 400 нит, 129-проценнтным покрытием цветовой палитры sRGB и 104-процентным охватом DCI-P3, сертификацией TÜV по защите глаз, двумя 3-Вт динамиками, портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 205 долларов.

Представлен 200-Гц монитор LG UltraGear 27GS75Q…
Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью LG UltraGear 27GS75Q, которая основана на …
Представлен 49-дюймовый монитор Acer Predator X49 X…
Компания Acer пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью Predator X49 X, которая основана на 49-дю…
2K-монитор HKC S2716Q оценен в 83 доллара …
Китайская компания HKC пополнила ассортимент доступных мониторов моделью HKC S2716Q, которая оценена на д…
Монитор MSI MAG 341CQP QD-OLED появился в продаже …
Компания MSI выпустила в европейскую продажу игровой монитор MAG 341CQP QD-OLED, который был представлен …
Представлен 165-Гц монитор ViewSonic VX2781-4K-Pro-6…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VX2781-4K-Pro-6, которая первой на …
Монитор BenQ PD3225U Pro-Designer оценен в 1200 долларов …
Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью PD3225U Pro-Designer, которая предназначена для про…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Pr…
Линейка игровых мониторов Progress от Digma включает 22-, 24- и 27-дюймовые модели с поддержкой частоты о…
Представлен 180-Гц монитор MSI MAG 27CQ6PF…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MSI MAG 27CQ6PF, которая основана на 27-дюйм…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor