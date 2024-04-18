Изогнутый монитор Hisense 34G6K Pro оценен в 205 долларов

Компания Hisense выпустила на китайский рынок игровой монитор Hisense 34G6K Pro, который основан на 34-дюймовой изогнутой матрице VA с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, частотой обновления изображения 180 Гц, временем отклика 1 мс, контрастностью 4000:1, максимальной яркостью 400 нит, 129-проценнтным покрытием цветовой палитры sRGB и 104-процентным охватом DCI-P3, сертификацией TÜV по защите глаз, двумя 3-Вт динамиками, портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 205 долларов.