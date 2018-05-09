Изогнутый монитор MSI Optix AG32CQ получил 31,5-дюймовый экран

Представлен изогнутый монитор MSI Optix AG32CQ с частотой обновления 144 Гц. Аппарат получил 31,5-дюймовый экран с разрешением 2560 * 1440 пикселей. Яркость модели составляет 250 кд/м2, а контрастность равна 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Также имеется технология Anti-Flicker, предотвращающая мерцание, которое обеспечивает наиболее комфортный режим просмотра, значительно снижая нагрузку на зрение. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и DVI.О стоимости устройства MSI Optix AG32CQ пока не сообщается.