Известна стоимость смартфона Xiaomi Mi 10

Авторитетный инсайдер Xiaomishka поделился информацией о смартфоне Xiaomi Mi 10, а именно его ценой. Конфигурация памяти на 8/128 ГБ будет стоить $600, а не $500, как полагалось изначально. Xiaomi Mi 10 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в $742. Помимо всего этого, генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь сегодня создал опрос по теме самых ожидаемых вариантов памяти. На выбор были предложены конфигурации на: 6/128, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ памяти. Последняя расположилась на третьей строчке, 8/128 ГБ на второй, ну и 8/256 ГБ на первой. Возможно, что Xiaomi Mi 10 представят с 12/256 ГБ памяти. Также, предполагается выход версии Xiaomi Mi 10 Ceramic Edition. Официально представить смартфон должны 10 февраля.