JBL Quantum 350 - беспроводные наушники с автономностью до 22 часов

Готовы повысить свой игровой процесс? Встречайте беспроводную игровую гарнитуру JBL Quantum 350. Эта гарнитура, разработанная для обеспечения максимально точного воспроизведения звука с возможностью подключения без потерь в играх и комфорта для продолжительных игровых сессий.

Гарнитура получила съемный направленный микрофон с фокусировкой голоса, это означает, что другие игроки всегда могут вас четко слышать. Новинка может похвастаться автономной работы до 22 часов и легкими амбушюрами из пеноматериала с эффектом памяти для комфортной игры. Программное обеспечение JBL QuantumENGINE с различными настройками позволяют достичь точного и качественного звука. JBL Quantum 350 совместима для игр на консолях PlayStation с помощью USB-ключа. Новинка оснащена 40 мм драйверами. JBL Quantum 350 поддерживает функцию быстрой зарядки.

JBL Quantum 350 поступит в продажу в сентябре по цене около 99 долларов.
Комментарии и отзывы JBL Quantum 350
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