JBL Quantum 350 - беспроводные наушники с автономностью до 22 часов

Гарнитура получила съемный направленный микрофон с фокусировкой голоса, это означает, что другие игроки всегда могут вас четко слышать. Новинка может похвастаться автономной работы до 22 часов и легкими амбушюрами из пеноматериала с эффектом памяти для комфортной игры. Программное обеспечение JBL QuantumENGINE с различными настройками позволяют достичь точного и качественного звука. JBL Quantum 350 совместима для игр на консолях PlayStation с помощью USB-ключа. Новинка оснащена 40 мм драйверами. JBL Quantum 350 поддерживает функцию быстрой зарядки.
JBL Quantum 350 поступит в продажу в сентябре по цене около 99 долларов.