JBL представила наушники Tour Pro 2

Несмотря на то, что семейство AirPods от Apple открыло другим производителям возможность представить свои собственные варианты беспроводных наушников, их мало что отличает, когда речь идет об уникальных функциях. Последний вариант Tour Pro 2 от JBL призван изменить способ взаимодействия пользователей с этими портативными наушниками за счет включения дисплея в чехол для зарядки. Tour Pro 2 поставляется с адаптивным шумоподавлением, а также с настраиваемой системой активного шумоподавления. Тем не менее, выдающейся особенностью является 1,45-дюймовый сенсорный светодиодный экран на задней панели зарядного устройства. Помимо отображения основных показателей беспроводных наушников, панель позволяет переключаться между экранами с помощью пролистывания и соответствующим образом взаимодействовать с ним. Вы также можете видеть, кто вам звонит, проверять свои сообщения и видеть, какие уведомления вы получаете.

Хотя это устраняет необходимость носить смарт-часы, это может стать обременительным для владельца, поскольку они обычно не носят чехол с беспроводными наушниками постоянно в руках и не могут пристегнуть чехол к запястью, как это делают с носимым устройством. Кроме того, светодиод требует добавления некоторых дополнительных компонентов в чехол для зарядки, поэтому при его переноске вы заметите, что он тяжелее других чехлов. Переходя к Tour Pro 2, они совместимы с Bluetooth 5.3 и поставляются с 10-миллиметровыми драйверами, которые больше, чем 6,8-миллиметровые, представленные в Tour Pro Plus.
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