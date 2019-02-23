JBL представила в России линейку наушников LIVE

21 февраля в Москве прошла презентация компании JBL, на которой была представлена новая линейка наушников LIVE. В нее вошло пять моделей: внутриканальные проводные LIVE100 и беспроводные LIVE200BT, накладные LIVE400BT, а также полноразмерные LIVE500BT и LIVE650BTNC. Все наушники выполнены в современном дизайне с применением качественного пластика, текстиля и алюминия. Также особенностями данных моделей стали применение голосового помощника Google Assiastant и технологий TalkThru & Ambient Aware.

JBL LIVE100 и LIVE200BT

JBL LIVE100 и LIVE200BTВ являются наушниками внутриканального типа. Первая модель является самой бюджетной и единственной во всей линейке с проводным подключением. Они поставляются вместе с несколькими парами амбушюр разных размеров и чехлом для хранения.JBL LIVE200BT в свою очередь, представляют собой беспроводные наушники с нашейным ободом. Такое конструктивное решение позволило внедрить в корпус емкий аккумулятор, которого хватает до 10 часов работы. Провод наушников имеет текстильную отделку, что придает ему дополнительную защиту. Все элементы управления находятся на самом корпусе. Наушники можно приобрести в черном, белом, синем, красном и зеленом цветах.

JBL LIVE400BT

JBL LIVE400BT — это беспроводные наушники с накладными амбушюрами. Модель оснащена технологией TalkThru & Ambient Aware. Это позволяет включать музыку в фоновом режиме и отчетливо слышать голоса окружающих тебя людей. На правой чашке LIVE400BT находится сенсорная поверхность, при помощи которой можно включить голосового помощника Google Assiastant. За 15 минут зарядки наушники способны проработать 2 часа, а полного заряда хватит на 24 часа работы.

JBL LIVE500BT и LIVE650BTNC

Для моделей LIVE500BT и LIVE650BTNC доступно для скачивания отдельное приложение «My JBL Headphones», способное ощутимо увеличить их функционал. С помощью него можно контролировать воспроизведение, прослушивать уведомления, и получать полезную информацию, например, о погоде и дорожной ситуации, или событиях в календаре. Также флагманская модель всей серии LIVE650BTNC оснащена встроенной технологией активного шумоподавления. Это позволяет отстраниться от внешний шумов окружающей среды и в полной мере насладиться прослушиванием музыки. Одного заряда наушников хватает до 30 часов прослушивания музыки. JBL LIVE 650BTNC можно можно приобрести в чёрном, синем и белом исполнении.

Цены

JBL LIVE 100 — 2 199 рублей;

JBL LIVE 200BT — 4 499 рублей;

JBL LIVE 400BT — 7 499 рублей;

JBL LIVE 500BT — 8 499 рублей;

JBL LIVE 650BTNC — 11 499 рублей;

Вся линейка наушников LIVE уже доступна для покупки на российском рынке по следующим ценникам: