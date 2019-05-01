JLab Audio представила 3 пары беспроводных наушников стоимостью менее $ 70

JLab Audio анонсировали три совершенно новые модели настоящих беспроводных наушников, которые стоят менее $70. Средняя цена для наушников конкурентов все еще колеблется в диапазоне $150. Все модели оснащены защитным корпусом с зарядкой, функциями автоматического включения и подключения.

Наушники JBuds Air Sport True Wireless с поддержкой Bluetooth 5 имеют дизайн с креплением-перемычкой. Они предлагают шесть часов автономной работы и 34 часа в их чехле для зарядки. Они имеют защиту от пота IP66, Be Aware Audio для усиления окружающего шума и три предустановленные настройки эквалайзера для прокрутки. Функция C3 Calling работает с двумя микрофонами, которые помогают при использовании смартфона для звонков - один микрофон улавливает и подавляет окружающий шум, а другой передает голос пользователя. Цена $ 70.

JBuds Air Executive True Wireless созданы для путешественников и оснащены сенсорными датчиками, стереозвуком и вышеупомянутыми двойными микрофонами, Custom EQ3 Sound и Be Aware Audio. Они устойчивы к поту IP55 и обеспечивают шесть часов автономной работы и более 24 часов в корпусе. Их вкладыши CloudFoam разработаны для комфорта во время длительных сеансов ношения. Цена $ 70.

Беспроводная пара Air Icon с поддержкой Bluetooth 5 имеют сенсорное управление, защиту от пота IP55, 6 часов автономной работы и 18 часов в в корпусе. Цена $ 60