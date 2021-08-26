JPL Telecom анонсирует профессиональные гарнитуры Commander и Element-BT500D

JPL Telecom анонсирует обновленные профессиональные гарнитуры Commander и Element-BT500D. Благодаря улучшенной функциональности и эргономике эти устройства обеспечивают еще больший комфорт и продуктивность как в офисе так и для удаленной работы. Обновленные устройства JPL Telecom уже доступны для заказа.

JPL Telecom Commander оснащена 60-мм амбушюрами из экокожи, полностью регулируемым удобным оголовьем Sure-Fit с мягким покрытием, а также стереодинамиками премиум-класса, предназначенными для воспроизведения музыки и речи. Commander идеально подходит для использования в контактных центрах, проведения вебинаров, конференц-звонков, прослушивания музыки, а также использования в любых других мультимедийных приложениях. Commander представлен в нескольких вариантах: с одним или двумя наушниками, с подключением USB или QD.

Гибкий микрофон для точного позиционирования оснащен фирменной технологией шумоподавления Surround Shield с возможностью регулировки на 270° и фиксацией в любом положении. Кроме того, в обновленной модели 2021 года гарнитура Commander получила поворотные динамики для еще более удобной посадки и улучшенного пассивного шумоподавления, адаптер USB-A и USB-C, позволяющие мгновенно подключаться к большинству USB-устройств, мягкий чехол для переноски и приспособление для удобного хранения проводов.

Element-BT500D обладает запатентованной конструкцией со сменным оголовьем и возможностью выбора между версией с одним или двумя наушниками. Обновленная гарнитура Element-BT500D с прочной, но при этом легкой конструкцией, получила динамики премиум-класса, предназначенные для прослушивания музыки и речи, более комфортное мягкое оголовье со специальной подушечкой, амбушюры 65 мм из мягкой и прочной экокожи. Модульный дизайн дает Element-BT500D существенное увеличение жизненного цикла. Если динамик, микрофон или оголовье выйдет из строя, потребуется заменить всего одну деталь вместо покупки нового устройства.

Element-BT500D с жестким чехлом для переноски, в который вмещаются все аксессуары гарнитуры, поставляется с донглом JPL BT-220, поддерживающим стандарт Bluetooth 5.0 и обеспечивающим беспроводную связь в радиусе 50 метров. Также в комплекте идет прочный металлический USB-адаптер A-01 с USB-A на USB-C для зарядки или подключения донгла. Пользователи JPL Element-BT500D также могут выбрать дополнительные аксессуары и комплектующие: зарядную док-станцию, монооголовье, стереооголовье и сменный микрофон.

«Мы рады представить для российских клиентов новые модели гарнитур, которые смогут удовлетворить различные потребности специалистов, начиная от качественной передачи голоса и звука, заканчивая беспроводным подключением и модульной конструкцией. Наша задача — обеспечить наилучшую связь в офисах, на удаленных и гибридных рабочих местах вне зависимости от специфики деятельности. Продукты JPL Telecom идеально подходят для контактных центров, онлайн-обучения, лекций и семинаров, а также помогают коллегам оставаться на связи в условиях пандемии», — говорит Дмитрий Архипов, директор по развитию бизнеса JPL Telecom в России и СНГ.