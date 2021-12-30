Jabra анонсирует беспроводные наушники TWS Elite 4 с высокой автономностью

Компания Jabra анонсирует новые беспроводные наушники TWS Elite 4.

Новые наушники оснащены технологией активного шумоподавления (ANC) в сочетании с технологией HearThrough, Spotify Tap Playback, встроенной поддержкой Amazon Alexa и Google Fast Pair. В Jabra Elite 4 встроено четыре микрофона. Автономность наушников достигает 28 часов.

Новинка поддерживает быструю зарядку. Наушники Jabra Elite 4 TWS позволяют пользователям настраивать звук с помощью эквалайзера в приложении Jabra Sound +. Они поставляются с функцией воспроизведения Spotify Tap для быстрого доступа к музыке в потоковом приложении. Наушники имеют степень защиты IP57 от пыли и воды и используют Bluetooth v5.2 для подключения.

В настоящее время Jabra Elite 4 доступны в Австралии и Великобритании.