Jabra представила для российского рынка новое пополнение серии наушников Elite

Компания Jabra выпустила для российского новую беспроводную модель под названием Elite 85h. Новинка наделена 40-мм динамиками и восемью микрофонами, включая шесть для звонков (4 для ANC и 2 гибридных микрофона для звонков и ANC). Время автономной работы аппарата при активированной функции шумоподавления составляет 36 часов. Для подключения голосового помощника достаточно одного нажатия кнопки. Гаджет обладают защитой от попадания влаги и пыли согласно стандарту IP52. Купить новинку можно в титаново-черном и темно-синем цветовом исполнении в сети магазинов электроники Doctorhead по цене 19 990 рублей.