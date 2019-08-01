Jabra представила для российского рынка новое пополнение серии наушников Elite

2019-08-01, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Jabra Elite 85h; [88]
Компания Jabra выпустила для российского новую беспроводную модель под названием Elite 85h. Новинка наделена 40-мм динамиками и восемью микрофонами, включая шесть для звонков (4 для ANC и 2 гибридных микрофона для звонков и ANC). Время автономной работы аппарата при активированной функции шумоподавления составляет 36 часов. Для подключения голосового помощника достаточно одного нажатия кнопки. Гаджет обладают защитой от попадания влаги и пыли согласно стандарту IP52. Купить новинку можно в титаново-черном и темно-синем цветовом исполнении в сети магазинов электроники Doctorhead по цене 19 990 рублей.


Комментарии и отзывы Jabra Elite 85h
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