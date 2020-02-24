Jakcom ET гарнитура с костной проводимостью

2020-02-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Jakcom ET; [87]
Компания Jakcom представила удобную Bluetooth-гарнитуру Jakcom ET.

Гарнитура аккуратно смотрится на ушах и практически не ощущается при ношении из-за 8 грамм веса.

Гарнитура Jakcom ET получили защиту от воды и пыли по стандарту IPS4. Также есть поддержка Bluetooth версий 4.1, благодаря этому можно подключать одновременно к двум устройствам.

Наушники получили чистый и четкий звук с костной проводимостью и шумоподавлением.

Автономность наушников хватает до 6 часов непрерывной работы и до 120 часов в режиме ожидания. Благодаря аккумулятору емкостью 70 мАч. Продается гарнитура Jakcom ET на китайской площадке AliExpress за 20 долларов.


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