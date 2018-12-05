"Яндекс.Телефон" оценен в 17 990 рублей

Как и ожидалось, компания «Яндекс» представила сегодня свой первый фирменный смартфон, получивший соответствующее название. Главной особенностью новинки является встроенный голосовой помощник «Алиса», который можно запустить из любого приложения посредством команды «Слушай, Алиса».

Смартфон оснастили 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенной основной камерой на 16 и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором на 3050 мАч, модулем NFC для бесконтактных платежей, слотом для карт памяти microSD, 3,5 мм разъемом для наушников и портом USB Type-C. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с графической оболочкой «Яндекс.Лончер». Цена "Яндекс.Телефона" составляет 17 990 рублей.