Япония вынудит Apple открыть iOS для сторонних приложений

После того как Европейская Комиссия заставила Apple открыть iOS для сторонних магазинов приложений в ЕС, появилась информация о том, что другие страны пожелали того же. Например, они начали расследовать деятельность компании Apple по вопросам антимонопольной практики, так как компания, по мнению многих, нарушает законодательство ради получения дополнительной прибыли. Например, инсайдер сообщил, что Япония намерена значительно увеличить штрафы для крупных корпораций, занимающих монопольное положение, если они будут нарушать антимонопольные законы страны. Текущее законодательство в Японии предусматривает штраф в размере 6% от годовой выручки на территории Японии в случае, если компанию признают нарушителем местных законов, но законодатели планируют увеличить этот штраф до отметки в 20%.

Кроме того, последующее нарушение закона, то есть условный рецидив, приведёт к штрафу в размере 30% от годовой выручки компании. Также стоит отметить, что Япония предупредила о предстоящих изменениях ещё в декабре 2023 года — тогда же власти сообщили компании Apple, что специалисты по праву планируют пристально изучать компанию на предмет нарушения антимонопольного закона. Основной проблемой в данной области считают App Store от Apple. Есть мнение, что Япония, вероятно, заставит Apple открыть свою платформу для сторонних магазинов приложений и альтернативных систем оплаты, потому что на данный момент все подписки и платные приложения требуют оплаты через собственную платёжную систему Apple, которая взимает 30% налога.
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