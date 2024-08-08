Японский смартфон FCNT arrows We2 оценили в 150 долларов

Принадлежащий Lenovo японский бренд FCNT выпустил в продажу смартфоны линейки arrows We2, которые, среди прочего, могут похвастаться защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защитой от мытья с мылом. Базовый FCNT arrows We2 оснастили 6,1-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1560:720 пикселей, сдвоенной тыльной камерой на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, 3,5-мм аудиогнездом и слотом для карты памяти microSD.

FCNT arrows We2 Plus получил 6,6-дюймовый pOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), датчиком частоты сердечных сокращений, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также АКБ ёмкостью 5000 мАч. Смартфоны оценены в 150 и 420 долларов соответственно.

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