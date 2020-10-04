Японский смартфон Rakuten BIG с камерой под экраном официально представлен

Японский смартфон с камерой под экраном официально представлен.

Новый смартфон, официально называемый Rakuten BIG, представляет из себя скромный телефон 5G с элегантным дизайном, четырьмя задними камерами. С решением использовать технологию встроенной камеры под экраном, экран Rakuten BIG отображает полный 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD +.

Фронтальная камера, встроенная под экран получила 32 МП, в то время как четыре задние камеры оснащены объективом 64 МП и сверхширокоугольным объективом 8 МП.

Rakuten BIG использует чип Snapdragon 765G в паре 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч. Из других особенностей смартфона это наличие функции NFC, поддержка 5G, порт USB Type C и разъем для наушников 3,5 мм.
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