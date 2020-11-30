Яркие новинки системы жидкостного охлаждения от Thermaltake

Thermaltake запустила в продажу новый комбинированный резервуар и насоса Pacific PR32-D5 Plus и водоблок процессора Pacific MX1 Plus.

Яркая комбинация Pacific PR32-D5 Plus оснащена монтажными стойками новой конструкции для дополнительной устойчивости при удерживании резервуара объемом 400 мл, а конструкция поворотной крышки на 360 ° позволяет регулировать положение отверстий с резьбой G 1/4 даже после установки. Конечно же здесь есть светодиоды RGB, регулируемые с помощью программного обеспечения TT ​​RGB Plus, которое, в свою очередь, наполняет резервуар мягким освещением.

Компания заявляет, что 400 мл резервуар может выдерживать максимальное давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Напор насоса рассчитан на расход 1135 литров в час, а 5-ступенчатая регулировка скорости позволяет вручную настраивать скорость насоса в соответствии с нагрузкой на систему.

Водоблок Pacific MX1 Plus получил уникальный дизайн с зеркальной верхней крышкой, которая становится прозрачной, когда загораются 12 светодиодов RGB под ней. Thermaltake утверждает, что зеркальная полировка была создана с использованием техники «вакуумной металлизации», а относительно высокий водоблок диаметром 52,2 мм помогает создать ощущение дополнительной глубины. Основание - никелированная медь с зеркальной отделкой, которая якобы облегчает распространение термопаста и улучшает теплопередачу.