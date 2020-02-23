Jaybird представила наушники True Wireless

Jaybird известна тем что создает спортивные наушники для спортсменов, которые занимаются беговыми видами спорта.

Серия гарнитур Vista от jaybird это наушники True Wireless обладающие защитными свойствами. Наушники имеют защиту от влаги, они противоударные и защищены от вибрации. Наушники разрабатывались по военным стандартам защиты. Они способны выдержать песчаную бурю в пустыне и высокую влажность. Аккумулятор гарантирует автономную работу до 16 часов. 6 мм динамики обеспечивают превосходное звучание.

Наушники Jaybird Vista Totally Wireless Sport можно приобрести в интернет-магазине компании по цене 13000 рублей.