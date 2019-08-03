Jaybird представляет наушники VISTA Totally Wireless

Jaybird анонсировала свои новые беспроводные наушники VISTA. По словам самой компании, это самые легкие, самые модернизированные и самые мощные затычки для ушей из когда-либо выпущенных Jaybird. Вес наушников VISTA Totally Wireless составляет шесть грамм, что делает их очень подходящими для занятий спортом. Также будут работать в течение 16 часов, и пять минут зарядки дадут дополнительное время прослушивания. Можно использовать наушники независимо друг от друга, что может даже продлить срок службы батареи до 32 часов. Саму зарядную коробку можно зарядить с помощью прилагаемого кабеля USB-C. Наушники VISTA имеют сертификат IPX7 (водонепроницаемый), а также защищают от пота и ударов, поэтому их можно взять с собой в экстремальные условия. Звук также улучшился новым 6-миллиметровым драйверам, которые должны обеспечить повышенную точность, меньший шум и лучшую точность.