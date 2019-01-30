Jaybird выпустила обновлённые беспроводные наушники Run XT

Jaybird вернулась со вторым поколением своих беспроводных наушников Run - Run XT, которые предлагают улучшение по сравнению с оригиналами, добавив полную гидроизоляцию IPX7 и новые варианты цветов.

В наушниках применены 6-миллиметровые излучатели, заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора четыре часа. Зарядный футляр, который позволяет полностью восполнить запас энергии наушников два раза. Таким образом, пользователи получат до 12 часов автономности.

Для подключения к мобильному устройству служит беспроводная связь Bluetooth 4.1. Предусмотрен интегрированный микрофон, что позволяет осуществлять телефонные вызовы. Также есть поддержка Google Assistant и Siri. Jaybird Run XT появятся в продаже уже в следующем месяце с ценником $180.