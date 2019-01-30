Jaybird выпустила обновлённые беспроводные наушники Run XT

2019-01-30, Автор - Anna; Продукт - Jaybird Run XT; [77]
Jaybird вернулась со вторым поколением своих беспроводных наушников Run - Run XT, которые предлагают улучшение по сравнению с оригиналами, добавив полную гидроизоляцию IPX7 и новые варианты цветов.

В наушниках применены 6-миллиметровые излучатели, заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора четыре часа. Зарядный футляр, который позволяет полностью восполнить запас энергии наушников два раза. Таким образом, пользователи получат до 12 часов автономности.

Для подключения к мобильному устройству служит беспроводная связь Bluetooth 4.1. Предусмотрен интегрированный микрофон, что позволяет осуществлять телефонные вызовы. Также есть поддержка Google Assistant и Siri. Jaybird Run XT появятся в продаже уже в следующем месяце с ценником $180.

Комментарии:
Бесплатная музыка в интернете. Миф? ...
Бесплатная музыка в интернете. Миф? Вспомните, когда вы в последний раз пользовались CD-дисками, чтобы послушать свои любимые музыкальные ком...
Образование в Канаде. Дорого?...
Образование в Канаде. Дорого?Надеюсь, вы согласитесь с тем, что совершенствовать свое образование является главной задачей любого чело...
Смартфон ASUS Zenfone 5Z обновился до An...
Смартфон ASUS Zenfone 5Z обновился до AnВ самом конце прошлого года компания ASUS обновила флагманский смартфон ZenFone 5Z до свежей версии опера...
Дополнительный заработок в интернете ...
Дополнительный заработок в интернете Согласитесь, практически каждый хочет научиться зарабатывать деньги в сети интернет, однако не многие зна...
Ищешь, где посмотреть киноновинки? Смотр...
Ищешь, где посмотреть киноновинки? СмотрЕжегодно на свет появляется огромное количество фильмов, которые снимаются в различных странах. Однако до...
Обзор Toshiba TransMemory-EX U382 32GB. ...
Обзор Toshiba TransMemory-EX U382 32GB. Сегодня героем нашего обзора будет флеш-накопитель Toshiba TransMemory-EX U382 32GB с двумя разъемами. Её...
Смартфон ZTE Axon 10 Pro получит Snapdra...
Смартфон ZTE Axon 10 Pro получит SnapdraВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о флагманском смартфоне ZTE Axon 10, ...
Куда вкладывать свои сбережения? ...
Куда вкладывать свои сбережения? Согласитесь, сегодня достаточно большое количество людей попусту хранит свои сбережения у себя под подушк...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Toshiba TransMemory-EX U382 32GB. Флешка с USB Type-CОбзор Toshiba TransMemory-EX U382 32GB. Флешка с USB Type-C
Обзор Acer Predator Orion 3000 PO3-600. Игровой декстоп с RTX 2070 и Core 7 gen.8Обзор Acer Predator Orion 3000 PO3-600. Игровой декстоп с RTX 2070 и Core 7 gen.8
Обзор Rombica mysound BT-27. Стильная и громкая беспроводная колонкаОбзор Rombica mysound BT-27. Стильная и громкая беспроводная колонка
Обзор Razer BlackWidow Lite. Компактная и тихая механическая клавиатураОбзор Razer BlackWidow Lite. Компактная и тихая механическая клавиатура
Обзор Fly Life Play. Субсидированный Android смартфонОбзор Fly Life Play. Субсидированный Android смартфон
Предварительный обзор HyperX Alloy Core ...
Предварительный обзор HyperX Alloy Core В последнее время механические клавиатуры стали пользоваться какой-то невероятной популярностью среди пол...
Обзор Hang Line. Необычный геймплей...
Обзор Hang Line. Необычный геймплейСтоит отметить, что за последнее время действительно необычных казуальных игр наблюдается крайне мало — р...
Предварительный обзор Chuwi Aerobook. Лу...
Предварительный обзор Chuwi Aerobook. ЛуСовременные пользователи привыкли считать, что единственный достойный ноутбук на рынке — MacBook. Довольн...
Обзор Pacer. Следим за своим здоровьем...
Обзор Pacer. Следим за своим здоровьемЯ длительное время избегал темы здоровья, так как думал, что двигаюсь вполне нормально и больше тратить в...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4В последнее время производители мониторов стали все чаще работать в направлении широкоформатных мониторов...
Обзор Angry Birds Dream Blast. Переосмыс...
Обзор Angry Birds Dream Blast. ПереосмысДумаю, если вы хоть когда-то играли на смартфоне в игры, то знаете про игру Angry Birds. В свое время это...
Предварительный обзор In Win 928. Корпус...
Предварительный обзор In Win 928. КорпусВ последнее время абсолютно все комплектующие компьютера становятся больше — радиаторы систем охлаждения ...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27В последнее время пользователи стали все чаще смотреть в сторону проекторов вместо телевизоров, так как у...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплей...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплейКазуальные игры всегда стремятся удивить потенциального геймера своими механиками — иногда они действител...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. Компа...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. КомпаЕсть определенный сегмент пользователей, которым не нужен мощный ноутбук, им нужно решение для общения, р...
Honor View 20 официально представлен в Р...
Honor View 20 официально представлен в Р22 января в Москве состоялась презентация Honor View 20. Он стал первым смартфоном со встроенной фронталь...
Предварительный обзор Honor View 20. Тел...
Предварительный обзор Honor View 20. ТелНекоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor