Jio работает с Google над созданием Pragati OS

Предполагалось, что JioPhone Next появится в сентябре, но из-за нехватки чипов запуск вернулся на начало ноября. Оператор предоставил некоторые дополнительные сведения о грядущем сверхдоступном смартфоне. Ранние слухи заключались в том, что телефон будет работать под управлением Android Go Edition, однако Jio и Google работали вместе над созданием Pragati OS - Android, предназначенной для индийского рынка, с множеством функций, нацеленных на конкретных пользователей.

Оператор подтвердил, что JioPhone Next будет использовать чипсет от Snapdragon, но не сказал точной модели. Телефон будет производиться в Индии на двух заводах в Андхра-Прадеш и Шриперумбудур. Производством будет заниматься партнер Neolync, который получил от Jio инвестиции в размере 200 миллионов индийских рупий (2,7 миллиона долларов США) и 33,50 миллиарда индийских рупий (445 миллионов долларов США) в рамках программы поощрения, связанной с производством (PLI) в Индии, распределенной на период 4,5 года. По слухам, телефон будет иметь дисплей с разрешением 720 x 1440 пикселей, 2 ГБ оперативной памяти, 13 МП камеру на задней панели и 8 МП на передней панели.