Jonsbo CR-1100 с крутой подсветкой

Официально представлена новая система воздушного охлаждения под названием Jonsbo CR-1100, которая выглядит очень эффектно. Собственно, производители железа для компьютеров давно поняли, что сделать нечто невероятное в техническом плане очень тяжело, ведь технологии достигли определенного предела. А вот пичкать свои устройства крутой подсветкой можно еще очень долго. И у новинки Jonsbo CR-1100 с этим прямо все очень хорошо. Есть красивая подсветка на верхней части корпуса, есть боковые панели с подсветкой, есть два вентилятора в комплекте, которые тоже светятся и очень даже круто выглядят. Осталось только разобраться в том, какие тут цены для нашего рынка и тогда можно будет говорить о конкуренции с основными игроками на рынке.