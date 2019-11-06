Jonsbo CR-2000 с красивой подсветкой

В последнее время производителям компьютерного железа приходится довольно много трудиться, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя. Все же нужно не только производительное железо выпускать, но и красивое, ведь современный пользователь уже не хочет просто видеокарту или просто систему охлаждения. Для таких вот фанатов новых интересных устройств производитель Jonsbo выпустил систему воздушного охлаждения CR-2000, которая оборудована двумя вентиляторами с подсветкой, шестью тепловыми трубками и довольно большим радиатором. Это позволяет охлаждать процессор и не доводить его температуры до слишком уж высоких значений. Стоимость продукта пока что нам неизвестна, но если вы хотите купить новинку — подождите немного.