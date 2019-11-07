Jonsbo TW5 в двух вариантах

2019-11-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Jonsbo TW5; [46]
Официально представлена новая система жидкостного охлаждения Jonsbo TW5, которая выглядит достаточно привлекательно и позволяет вам охлаждать даже довольно горячий процессор без каких-либо проблем. Стоит отметить, что продавать Jonsbo TW5 будут в двух вариантах — один это СЖО на две секции, а второй — на три секции. Вы вольны сами выбрать модель исходя из запросов вашего процессора и возможностей корпуса, ведь не в каждый корпус можно поставить СЖО на три секции, это стоит учитывать. Но, в любом случае это достаточно привлекательная штука, ведь есть подсветка на помпе, плюс сам по себе производитель достаточно доступный и всегда радовал нас качественной продукцией за вменяемые деньги. Думаю, сейчас ситуация не изменится совершенно.


Комментарии и отзывы Jonsbo TW5
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