Jonsbo показали CR-401 RGB

Состоялся официальный анонс кулера для процессора CR-401 RGB от компании Jonsbo. Это достаточно интересный вариант системы охлаждения - производитель решил поместить вентилятор между двумя радиаторами, а сверху добавить планку с подсветкой. Выглядит это все достаточно красиво и стильно, светится интересно и если у вас компьютер со стеклянной боковой панелью, то вы просто обязаны внутри все красиво расположить и организовать. Красивая подсветка - главное преимущество железки, но в плане охлаждения это достаточно простенькая система и ничего удивительного в ней нет. Осталось только дождаться стоимости и тогда можно будет оценивать возможности по сравнению с конкурентами по сегменту. Сейчас же цену никто не называет, а есть ощущение, что из-за такой вот крутой подсветки цена будет весьма высокой.

сис