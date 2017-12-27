Jonsbo показывает превосходный кулер CR-401 Tower Style

CR401 - это высокотехнологичный радиатор для процессора с 5 тепловыми трубками, с использованием 2 комплектов охлаждающих ребер и инновационного дизайна со скрытым вентилятором охлаждения 12 см, внешний вид прост и элегантен. В отличие от обычного, с таким материалом класса люкс он обладает высокой эффективностью рассеивания тепла.В результате использования охлаждающего вентилятора с большим размером 12 см, CR401 может иметь большую скорость продувки при низкой скорости вращения вентилятора и низком уровне шума. Идея дизайна крышки U-типа исходит со стороны сервера, она может оптимизировать скорость прохождения воздушного канала и, таким образом, улучшить общую производительность охлаждения.Что касается дизайна световых эффектов, CR401 использует высоко персонализированный дизайн рисунка с инновационной автоматической системой переключения цветов. Поскольку световые эффекты разработаны на верхней части ребер, вся плоскость световых эффектов C4 может быть параллельна боковой панели корпуса, пользователи могут полностью отображать световой эффект.