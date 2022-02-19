Jonsbo представила башенный кулер HX6240 с поддержкой разъема LGA1700

Компания Jonsbo представила башенный кулер HX6240 в черном и белом исполнении.

Кулер Jonsbo HX6240 оснащен 120 мм вентилятором. В установленном виде, система охлаждения имеет следующие размеры: 105 мм x 120 мм x 162 мм (ГxШxВ) и весит 1,035 кг. Конструкция представлена медным никелированным основанием, шестью медными тепловыми трубками толщиной 6 мм и алюминиевым радиатором.

Максимальная скорость вентилятора входящего в комплект составляет 1800 Об/мин при уровне шума до 45,65 дБА. Jonsbo HX6240 поддерживает сокеты LGA1700, LGA1200 и AM4.

Стоимость кулера производитель не раскрывает.
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