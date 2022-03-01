Jonsbo представила процессорный кулер серии HX4170D

Сегодня Jonsbo представила HX4170D, низкопрофильный процессорный кулер с верхним потоком и высотой 45,3 мм.

Четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм проходят через непрямое медное основание, передавая тепло через алюминиевое оребрение, охлаждаемое компактным 92-мм вентилятором толщиной 12,5 мм. Вентилятор вращается со скоростью от 600 до 3300 об/мин, развивая воздушный поток до 38,85 кубических футов в минуту при уровне шума до 28,4 дБА. Вентилятор имеет гидравлический подшипник.

Есть два варианта HX4170D. Стандартный белый вариант имеет полностью белый радиатор, а его вентилятор имеет адресуемую RGB-подсветку.

Вариант All-Black имеет непрозрачную крыльчатку вентилятора и не имеет подсветки. Кулер имеет размеры 95 мм x 95 мм x 45,3 мм (ШхГхВ) и весит 290 г. Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП — LGA1700, LGA1200, LGA115x и AM4. Компания не раскрыла цены.

Комментарии и отзывы Jonsbo HX4170D
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