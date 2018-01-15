Jonsbo выпускает новый кулер с двумя вентиляторами White Edition CR-301

CR-301 использует обновленный вентилятор с подсветкой FR-201 от Jonsbo, световой эффект переднего кольца тонкий и изящный, светлый эффект боковой гексагональной решетки.Инновация CR-301 заключается в том, что для дальнейшего улучшения скорости рассеивания тепла в нисходящем радиаторе команда Jonsbo разработала охлаждения состоящее из двух слоев с двойными световыми эффектами, комбинируя процесс сварки с 6-мя медными трубками, ее производительность может достигать традиционный 12-сантиметровый башенный радиатор. Кроме того, эти два вентилятора, которые могут напрямую охладить материнскую плату, это может помочь рассеивать тепло с материнской платы, таким образом, решить дефект бокового расходомера, который игнорирует теплоотдачу материнской платы.