Just Corseca представила TWS наушники SONIQUE

Just Corseca представила новейшие наушники TWS в Индии. SONIQUE поставляется металлическим чехлом для зарядки. Наушники оснащены мягким и превосходным сенсорным управлением.

Новинка поддерживает подключение по Bluetooth 5.1, а также обеспечивает до 22 часов воспроизведения. В наушниках установлены батареи емкостью 30 мАч, а зарядный кейс рассчитан на 300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. SONIQUE TWS предлагает стереозвук высокой четкости и мощные басы благодаря 10-мм динамику. SONIQUE TWS также оснащены высокочувствительными двойными микрофонами. Модель отличается эргономичной конструкцией. Он предлагает быстрое сопряжение с совместимыми устройствами и имеет энергоэффективный чипсет, светодиодный индикатор, а также защиту от пота. Зарядный кейс очень тонкий, компактный и помещается в карман. Его можно зарядить через USB-C.

Just Corseca SONIQUE продаются по цене 4999 рупий (64 доллара).
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