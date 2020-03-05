K-Quantum Momentum ROG Zenith II Extreme D-RGB водоблок для сокета sTRX4

Новый водоблок HEDT для сокета AMD sTRX4 специально разработан и спроектирован для материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme. Водоблок сконструирован совместно с компанией ASUS.

Новый водоблок EKWB охлаждает процессор и зону VRM на материнской плате. Это обеспечивает высокий разгонный потенциал. Блок EK-Quantum Momentum ROG Zenith II Extreme D-RGB использует новый двигатель Velocity sTR4 от EK. Система охлаждения обеспечивает правильное покрытие и охлаждение большего числа компонентов чипсета материнской платы. EK-Quantum Momentum ROG Zenith II Extreme D-RGB оснащен черной анодированной алюминиевой деталью изготовленной на станке. У водоблока переработана прижимная пластина для процессора.

RGB светодиоды управляются с помощью материнской платы. Водоблок уже доступен для предзаказа у официальных дилеров EKWB. Старт продаж начнется с 15 марта. Стоимость 179.90 долларов.