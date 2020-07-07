К Ulefone Armor 9 можно подключить внешнюю камеру

Главной особенностью защищенного смартфона Ulefone Armor 9 стал тепловизор, однако аппарат также получил возможность подключить внешнюю камеру. Именно эту функцию создатели устройства и показали на видео. Главный сценарий использования местного эндоскопа, это труднодоступные места, что и демонстрируется в видеоролике.

Напомним, что новинка также получила восьмиядерную платформу MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 6600 мАч, модуль NFC для бесконтактных платежей и предустановленную ОС Android 10. До 14 июля смартфон доступен на Kickstarter по цене 430 долларов.
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