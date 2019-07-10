K20 Pro Avengers Limited Edition и его функции

2019-07-10, Автор - Мария Шмелева; Продукт - K20 Pro Avengers Limited Edition; [104]
Смартфон, который выйдет ограниченным тиражом, создавался при участии компании Marvel Comics. Тыльная панель имеет черный цвет и украшена рисунком в стилистике «Мстителей». Кроме того, новинка укомплектована чехлом-бампером с характерным дизайном в духе Marvel.Вокруг комиксов Marvel и экранизаций, посвященных их героям, возник целый культ. Особенно популярна франшиза «Мстители», атрибутику которой используют многие известные производители. Корейский концерн Samsung, например, выпустил серию чехлов с символикой «Мстителей». А компания Xiaomi подготовила редакцию браслета Mi Band 4 в честь героев этой саги. На этом Xiaomi не остановилась, только что представила спецверсию доступного флагмана Redmi K20 Pro. Этот продукт также связан с франшизой «Мстители», а потому получил имя Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы K20 Pro Avengers Limited Edition
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