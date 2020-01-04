KZ S1 TWS-наушники за 24 доллара

2020-01-04, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - KZ S1; [86]
KZ S1 это гибридные беспроводные наушники.

Они обладают динамическими и арматурными драйверами. Это позволяет добиться очень высокого качества звучания низких и высоких частот. Динамические драйверы отчетливо выдают басы. В гибридных наушниках два динамика: динамический обычный и арматурный для высоких частот.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и игровой режим нового поколения с низкой задержкой и технологию кодирования AAC для достижения более быстрой передачи, лучшего качества звука и меньшего размера файла при передаче.

В каждом наушнике установлены аккумуляторы емкостью 40 мАч, также в комплекте идет зарядный кейс с батареей на 300 мАч.

Наушники поддерживают управления жестами. Наушники можно купить на китайской площадке AliExpress за 24 доллара.

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