Качественная новинка DuraForce PRO 2

Смартфон несёт на борту 4 ГБ «оперативки», флэш-носитель на 64 ГБ и аккумулятор на 3240 мАч. Операционной системой служит Android Oreo.Размер экрана равен 5 дюймам, а сам дисплей скрыт под прочным сапфировым стеклом. Селфи-камера включает в себя два модуля с разрешением 13 МП и 5 МП. Но главным достоинством, по заявлению разработчика, является камера с разрешением 4K и широкоугольным объективом, которую сам производитель называет «экшен-камера».Компания Kyocera подготовила к выпуску смартфон DuraForce PRO 2, имеющий защиту IP68 и 810G. Это означает, что устройство не боится влаги и пыли, а также сохраняет работоспособность после падений, ударов и тряски.Стоимость смартфона составит 444 доллара.