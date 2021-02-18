Качественные фото и видео iPhone 13 Pro

Профильный ресурс LetsGoDigital и дизайнер Technizo Concept опубликовали рендеры и видео iPhone 13 Pro, который еще не был представлен официально. Материалы были созданы на основе патентов и утекших в сеть данных. Слухи прочат смартфону AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, привычный квадратный блок тыльной камеры, который весь покрыт защитным стеклом, а также продвинутую защиту от пыли и влаги благодаря отказу от разъёма Lightning и проводной зарядки. Её заменит MagSafe. Официальная презентация новых iPhone по традиции ожидается в сентябре.