Качественные фото смартфона Redmi Note 9 Pro

До презентации смартфона Redmi Note 9 Pro, в сети появились качественные изображения смартфона.

Судя по изображениям, смартфон получит IPS-дисплей на 6.67-дюймов c LCD-матрицей с круглым вырезом по центру для 8 Мп фронтальной камеры.

За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Основная камеру получит четыре модуля, где главный модуль на 48 Мп. Также на снимках можно разглядеть порт для зарядки USB-C, разъём для наушников, ИК-порт, слот для двух SIM и microSD.