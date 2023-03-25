Как Huawei P60 Pro снимает луну. Фото

Один из руководителей компании Huawei Брюс Ли поделился фотографиями, сделанными на флагман Huawei P60 Pro. На этот раз новеньким камерофоном была запечатлена Луна и немного Венера. Судя по всему, перед нами настоящая Луна, а не дорисованная, как на Samsung Galaxy S23 Ultra.

Напомним, что смартфон характеризуется изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, защитой от воды и пыли (IP68), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (сенсор с раскладкой пикселей RYYB, объективом с диафрагмой F/1,4-4,0 и системой оптической стабилизации), 13 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), АКБ на 4815 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок (88 Вт и 50 Вт соответственно), фирменным программным обеспечением HarmonyOS 3.1 и поддержкой двусторонней спутниковой связи.

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