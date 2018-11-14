Как Samsung удалось согнуть стекло экрана Samsung F?

Самый интересный вопрос о предстоящих складных F-сериях Samsung - это то, как Samsung удалось согнуть покровное стекло, не нарушив его. Samsung сотрудничает с Japenese от Sumitomo Chemical для создания «роскошного» прозрачного полиимида, который можно согнуть много раз без каких-либо видимых повреждений.

Полиимид крепится к гибкой OLED-панели на чрезвычайно прочный и гибкий клей, который Samsung разрабатывает в течение многих лет. Клей позволяет экрану сгибаться посередине, слегка растягиваясь, но не отслаиваясь. OCA - этот особый тип эластичного клея может быть согнут тысячи раз и сохраняет свой первоначальный размер и форму.