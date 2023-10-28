Как повысить качество сна с помощью умных часов Huawei

Трудно переоценить заметную роль, которую сон играет в поддержании нашего физического здоровья и благополучия. Он является одним из ключевых факторов, влияющих на наше самочувствие. Недостаток сна может привести к различным проблемам, включая ухудшение концентрации, повышение стресса и даже заболевания.В данной статье мы рассмотрим на примере модели в частности модель Huawei Watch 4 GT, как умные часы могут стать вашим надежным союзником в улучшении качества сна.

Что такое фазы сна и какие они бывают

Зачем их отслеживать

Как умные часы отслеживают качество сна:

Какая польза от приложения для умных часов

Если говорит простым языком, то фазы сна — это разные этапы, на которые разделяется наш сон. В каждой фазе наш мозг и тело ведут себя по-разному. Эти фазы чередуются в течение ночи и влияют на то, как мы чувствуем себя после пробуждения и как сильно мы отдохнули.Есть три основных типа фаз сна:: Во время этой фазы мозг работает медленно, и это самый восстановительный сон. Тело восстанавливается, и мы чувствуем себя отдохнувшими.: В этой фазе мозг очень активен, и это время, когда мы видим яркие сны. Этот сон помогает нам обрабатывать информацию и запоминать вещи.: Это переходная фаза между глубоким и поверхностным сном. Мозг и тело не настолько активны, как во время быстрого сна, но и не так медленно, как во время голубого сна. В это время на легче всего просыпаться.Отслеживание фаз сна имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, это позволяет улучшить качество сна, так как знание того, в какой фазе сна вы находитесь, помогает выбирать оптимальное время для пробуждения, делая утренние часы более освежающими.Во-вторых, это полезно при лечении бессонницы и нарушений сна, так как помогает выявить причины проблем со сном и разработать подходящие стратегии для их улучшения.Также мониторинг фаз сна может улучшить производительность, концентрацию и общее благополучие, позволяя планировать день так, чтобы более активные фазы сна приходились на периоды, когда требуется бодрость. Наконец, это может способствовать улучшению обучения и креативности, так как позволяет работать с максимальной эффективностью в периоды активной мозговой активности.Как и обещали, мы расскажем о принципе мониторинга сна умными часами на примере Huawei Watch 4 GT, но и другие модели от других производителей в целом работают таким же образом. Чтобы отслеживать качество сна у часов есть два основных датчика: акселерометр и пульсометр.Первый нужен, чтобы измерять движения руки во сне. Этот датчик определяет, когда вы спите, когда просыпаетесь и когда меняете положение во сне.Второй же необходим для измерения пульса и частоты сердечных сокращений в течение ночи. Это позволяет умным часам определять, когда вы находитесь в фазе быстрого поверхностного сна, так как в этой фазе частота сердечных сокращений обычно выше.Утром часы фиксируют ваше пробуждение и после этого строят в приложении диаграмму о прошедшей ночи. В данном случае в приложении Huawei Health в разделе «Сон» можно будет ознакомиться с той самой диаграммой. На ней видны длительность сна, время всех фаз сна и еще моменты пробуждения. Они тоже фиксируются.

Удобно, что часы выставляют оценку качества сна по 100-балльной шкале, что позволяет быстро оценить, насколько объективно хорошим он был. Благодаря этому можно легко отслеживать изменения в качестве сна и работать над его улучшением.

Самым ценным являются рекомендации по улучшению сна. Huawei Watch GT анализируют сон и, основываясь на научных исследованиях, предлагают практические советы, которые помогут улучшить его качество. Это могут быть рекомендации о времени сна, режиме дня, физической активности и другие аспекты, которые могут повлиять на ваш сон.

Чаще всего, проблемы возникают с недостатком глубокой фазы сна. По этой части, часы могут порекомендовать снизить уровень интеллектуального стресса, устранить факторы перевозбуждения психики, оптимизировать условия для сна, проследить за степенью нагрузки на работе. Важно также проанализировать рацион с целью сокращения употребления кофеина, алкоголя и никотина. Не менее значимо увеличить уровень физической активности для улучшения качества сна.

Также из последних новшеств стоит отметить возможность часов следить за дыханием во время сна. Эта функция оценивает частоту и регулярность дыхания во сне и предоставляет оценку, указывая на нормальное, редкое, нечастое или частое дыхание. Это важный аспект, так как изменения в дыхании могут свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем.

Итоги

В заключение, умные часы способны не только отслеживают ваш сон, но и предоставляют ценные рекомендации для его улучшения. Они дают исчерпывающую информацию о всех сессиях сна, позволяя делать объективные выводы, а также видеть общую картину о нем за дни, недели и месяцы. Часы помогут достичь более качественного и восстанавливающего сна, что, в свою очередь, повысит общее благополучие и эффективность в повседневной жизни.