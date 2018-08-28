Как слышно, приём. Обзор микрофона Blue's Yeti Nano

Все мы любим качественный звук, но когда дело доходит до стрима многие не обращают внимание на микрофон.

На сегодняшний день USB микрофоны считаются самыми качественными из-за их дизайна plug-and-play. Микрофон от компании Blue Microphones выпустила современный и качественный микрофон Blue's Yeti Nano который создан для простой, высококачественной записи на рабочем столе.

Благодаря двум конденсаторным капсулам вы можете ожидать «студийного качества звука» в соответствии с Blue. Микрофон поддерживает запись 24 бит / 48 кГц, чтобы сохранить звучание в чистом виде. Так-же микрофон помимо качества предлагает быструю и легкую настройку. Поставляется микрофон в разных расцветках и на любой вкус.

Стоимость данного микрофона составляет 100 долларов.