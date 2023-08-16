Как снимает Xiaomi MIX Fold 3? Фото

Известный инсайдер Ice Universe поделился фотографиями, сделанными на основную камеру складного смартфона Xiaomi MIX Fold 3. По его словам, новинка снимает гораздо лучше, чем выпущенный ранее Samsung Galaxy Fold5.

Напомним, что оцененный от 1240 долларов Xiaomi Mix Fold 3 оснащается разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,56-дюймовым внешним дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, 8,03-дюймовым внутренним экраном с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и яркостью 2600 кд/кв.м, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (5-кратный оптический зум) и 10 Мп (приближение 3,2х), аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, а также поддержкой 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.