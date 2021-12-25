Как снимает основная камера Xiaomi 12 Pro. Фото

Компания Xiaomi поделилась первой фотографией, сделанной на основную камеру смартфона Xiaomi 12 Pro. На изображении представлено два снимка – один на грядущую новинку Xiaomi, а другой на «неназванный» смартфон конкурентов. Судя по снимку, в Xiaomi хорошо поработали над алгоритмами – фотография получилась ровной по экспозиции – без засветов и слишком темных участков.

Ранее было объявлено, что Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro получили два разных 50-Мп датчика в главных модулях. У первого используется сенсор Sony IMX766 c оптическим размером 1/1,56 дюйма, а у второго – Sony IMX707. Официальный анонс смартфонов состоится уже 28 декабря.
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