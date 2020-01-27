Какие смартфоны устройства Apple получат iOS 14 и iPadOS 14?

Apple стремится предоставлять обновления ПО для моделей iPhone и iPad не старше четырех лет. Но к счастью, довольно часто, поддержка выходит за рамки этого срока. Фактически, каждый iPhone, который был совместим с iOS 13, по сообщениям также будет поддерживать iOS 14. Список устройств выглядит следующим образом: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS Max , iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7 и даже iPhone SE и iPhone 6s.

Что касается линейки iPad, то, похоже, Apple готовится отказаться от поддержки iPad Mini 4, выпущенного еще в сентябре 2015 года и более крупного iPad Air 2, который дебютировал в октябре 2014 года.